Sorrento .Lavori in Piazza della Vittoria

La Gori sta eseguendo lavori di allacciamento fognario in Piazza della Vittoria a Sorrento. Il luogo e delicato e importante, in quanto insiste sulla cosiddetta villa di Agrippa Postumo. Da esso provengono le più belle statuine in marmo della collezione archeologica del Museo Correale, studiate dal prof Armando Cristilli, da cui traiamo le immagini.

Foto 3 di 5









In questi ultimi decenni, il centro urbano di Sorrento è stato interessato da numerosi interventi di archeologia urbana da parte della Soprintendenza Archeologica, consentendo così di delineare meglio l’impianto urbano antico e la sua cronologia. In questa cornice si inserisce l’intervento realizzato nel novembre del 2017 nell’ambito di lavori di riqualificazione del Corso Italia che hanno messo in luce lembi di una necropoli tardo antica che, se da un lato ha evidenziato la continuità di vita del centro, dall’altro ripropone la questione topografica, la sua riorganizzazione e trasformazione nel corso del tempo. Si presentano, emblematicamente, due contesti funerari alla cappuccina (tomba A e B) databili tra la fine del IV e il V d.C. rinvenute nei pressi della cattedrale dei SS. Filippo e Giacomo. Sono state, inoltre, realizzate analisi antropologiche sulle ossa che hanno consentito di ricostruire il profilo biologico dei soggetti inumati. Lo studio degli individui ha inoltre cercato di comprendere se, il luogo di deposizione potesse essere legato al dimorfismo sessuale o all’età e di intercettare il ruolo sociale ipotetico ricoperto in vita dai soggetti.(teresa laudonia)