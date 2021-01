Sorrento: la storia raccontata da Giosuè Volpe, storico Maresciallo dei vigili

Sorrento. Ieri il direttore di Positanonews Michele Cinque ha intervistato un grande pezzo di storia della Penisola sorrentina: Giosuè Volpe, storico Maresciallo dei vigili. “Ho iniziato a lavorare il 1° gennaio del 1965 e terminato il 7 aprile nel ’97”, ci ha raccontato con entusiasmo. Un uomo di strada, che ha visto il susseguirsi di tante amministrazioni a Sorrento. “Quando ho iniziato il vicesindaco era Maturi, poi c’è stato Lauro, Astarita. Lauro era un brioso, un uomo sociale. Abbiamo passato tanti momenti insieme, bei tempi”.

Ci ha poi svelato che in passato a Sorrento – poco prima degli anni 70 – è stato aperto un casinò abusivamente al Circolo dei forestieri. “Sorrento ha visto un miglioramento dai 70 in poi, soprattutto a livello di turismo. Ricordo come miglior sindaco Gioacchino Di Lauro e anche l’avvocato Antonino Cuomo, per cui nutro un grande rispetto”. “Vorrei tornassimo alla Sorrento di prima, un turismo meno di massa”, ha poi sottolineato. Poi gli abbiamo chiesto come è cambiata la viabilità, soprattutto in punti difficili come Marano e al Capo di Sorrento.