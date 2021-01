Sorrento, la solidarietà di una cittadina che mette a disposizione gli agrumi della sua terra

Sorrento. Una bellissima iniziativa nel segno della condivisione e solidarietà che viene resa nota da Lello Acone sulla sua pagina Facebook con il seguente post: “Se passate dal Capo occhio agli Agrumi. Oggi voglio rendervi partecipi di una simpatica iniziativa di una nostra amica che, avendo un grande giardino con tanti alberi di agrumi, da qualche giorno ha pensato di donarli a persone che ne potessero aver bisogno. E così da qualche giorno ed ancora per i giorni a venire ha posizionato una busta di agrumi all’esterno del suo cancello ed in cancelli vicini che si trovano in Via Capo immediatamente dopo lo Spicy del Capo di Sorrento e vorrebbe diffondere questa notizia. Io come mi è stato richiesto pubblico la simpatica foto sui miei media invitando chi possa aver bisogno, anche per una sana spremuta o un the al limone ad approfittare di questa opportunità. Gli agrumi della nostra amica sono come madre natura li crea, senza alcun tipo di trattamento e li metterà a nostra disposizione fin quando ne avrà. Grazie amica sono i gesti più del valore intrinseco dello stesso a farci capire di non esser soli e che c’è sempre qualcuno pronto a darci una mano. Grazie”.

Sono gesti come questi, spontanei e fatti con il cuore, che ci fanno ancora credere nella bontà e nella gentilezza.