Sorrento, la città più ambita . 82 domande per il posto di segretario comunale

Sorrento ( Napoli ) . Ben 82 domande per il posto di segretario comunale alla Città del Tasso. Tanti sono i curriculum arrivati al tavolo del sindaco Massimo Coppola per sostituire la segretaria Elena Inserra , che era stata scelta dal sindaco precedente Peppino Cuomo, nel turn over che avviene di solito al cambio di sindaco in ogni amministrazione. Un cambio previsto e prevedibile ogni volta che vi è una nuova amministrazione .

Coppola , a differenza di quanto avviene nelle altre amministrazioni, non ha individuato una persona di fiducia, per amicizia o conoscenza diretta , e non ha ancora scelto. “Voglio il meglio per Sorrento, leggerò attentamente tutti i curriculum e valuterò la scelta da fare con attenzione”