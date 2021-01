Sorrento ( Napoli ) . Da comunicato di pochi minuti fa

La Balenottera sta partendo ora per il suo ultimo viaggio in mare. Direzione Napoli, dove domani sarà sottoposta a necroscopia.

Sono stati due giorni molto difficili e complicati. L’enorme mole dell’animale ha reso tutto più complesso. La logistica delle operazioni di trasporto e di arrivo in una zona idonea ha richiesto una grande opera di persuasione e mediazione in cui l’Area Marina Protetta ha giocato un ruolo chiave e di primo piano.

Il Parco Marino di Punta Campanella, con il Presidente Lucio Cacace e tutto lo staff, ha voluto a tutti i costi che la balenottera non finisse affondata al largo. Ma che fosse sottoposta all’ analisi necroscopica per poi procedere alla musealizzazione. Solo con grande determinazione è stato possibile raggiungere questo risultato.

Una parte considerevole dei costi, con enorme sacrificio, saranno a carico dell’Area Marina Protetta

Un’operazione delicata, complessa, con tanti enti, competenze diverse e problemi logistici difficili da districare. Ora speriamo che la Balenottera arrivi in porto senza problemi per concludere tutta la procedura nel migliore dei modi.

Un grazie alla Capitaneria di Porto, al Ministero dell’Ambiente, al comune di Sorrento e agli altri Enti e associazioni che hanno contribuito e che citeremo nei prossimi post.