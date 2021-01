Sorrento: La Balena e Sant’Antonino, un post da poesia di Laura Cuomo. Domani verrà portata via in mare aperto

Sorrento ( Napoli ) . La Balena e Sant’Antonino, un post da poesia di Laura Cuomo

La balena e il Santo di Sorrento.

– A volte ritornano –

Il rapporto tra Sant’Antonino e il mare è molto stretto, come sanno i suoi devoti e tutti coloro che hanno visitato la basilica a lui eretta, a Sorrento. Le decine di ex-voto esposti nella cripta testimoniano il legame speciale che nei secoli, soprattutto marinai e pescatori, hanno instaurato con il patrono cittadino: i dipinti di vascelli, piroscafi e pescherecci tratti in salvo dalla furia del mare, testimoniano la devozione dei sorrentini verso il loro Santo. A conferma della stretta relazione tra il Sant’Antonino ed il mare, va aggiunta anche la toponomastica, come nel caso di “Punta Campanella” dai cui fondali – secondo una leggenda – ogni 14 febbraio a far data dal 1558, risuonerebbe la campana della chiesa dell’antico abate, saccheggiata dall’armata turca ma miracolosamente trattenuta dai fondali, grazie al prodigioso intervento del Santo Patrono.



C’è tuttavia, un ulteriore elemento del legame che Sant’Antonino ha con il mare, il cosiddetto “miracolo della balena”.

L’episodio risalirebbe a 1400 anni fa, quando l’allora vescovo sorrentino avrebbe salvato un bambino inghiottito dalle fauci di una balena: un ovale affrescato nella navata centrale della basilica, un grande osso posto all’esterno della stessa e la statua del Santo collocata nella principlale piazza della Città, narrano una storia carica di simbolismo, una delle più antiche del bacino mediterraneo.

Coincidenza odierna: la balena ha deciso di andare a morire a Marina Piccola: Sant’Antonino, poco prima di spirare, chiese di non essere seppellito «né dentro né fuori la città». E fu così che si decise di collocare i resti del Santo nelle mura orientali di Sorrento, lungo il vallone che guarda alla Marina Piccola.

(L.C.)

Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola , sentito da Positanonews, ci ha fatto sapere che verrà portata domani via in mare aperto. Per i gas intestinali potrebbe esplodere. Oggi la Balena è ancora al porto , non è stato possibile effettuare il trasporto per condizioni meteo avverse martedì verrà portata in mare aperto , una corsa contro il tempo prima che esploda. “Purtroppo- ha detto il sindaco Massimo Coppola a Positanonews -, domani non sarà possibile uscire in mare aperto, la situazione è monitorata continuamente e appena sarà possibile la Balena sotto la direzione della Guardia Costiera verrà portata via ”

Tante le ipotesi sulla morte della Balena, qualcuno parla di infezione .

Foto Lauro Castellano