Sorrento, Jury Cappiello

Oggi, domenica 10 gennaio 2021, Positanonews ha sentito le parole di Jury Cappiello, rappresentante della città impegnato anche in politica a Sorrento.

“La città sta soffrendo perché il turismo non c’è, le chiusure durante le festività hanno fatto si che la città non avesse nessun turismo neanche di prossimità. Dal professore Casucci è stato presentato un bel progetto, assessore al turismo, il quale la settimana prossima avrà un incontro con il nostro presidente. Il progetto verte su una questione molto semplice. In realtà l’idea era partita anche in ambito locale di istituire una card turistica gratuita per far visitare i monumenti più importanti della nostra Penisola, organizzata poi a più ampio respiro a livello nazionale. Al professor Casucci pare sia piaciuta molto questa idea – ci ha detto – tant’è che si vuole sviluppare nelle modalità e anche nell’investimento da fare nelle risorse”.

“Non sono io che devo controllare il territorio. Sicuramente è una situazione da verificare. Ci auguriamo che non ci sia una permeabilità sul tessuto territoriale commerciale, perché Sorrento non merita di essere maltrattata da questo punto di vista. Ben vengano gli imprenditori capaci. I progetti sono tanti, noi come club ci stiamo muovendo da questo punto di vista, poi la speranza che i vaccini possano allentare la morsa del Covid e far si che Sorrento possa rinascere già da Pasqua con un turismo di prossimità e magari anche qualcosa che venga dall’Estero. Il turismo non parte subito sicuramente, ma la nostra speranza è che da Pasqua ci sia un inizio e che con giugno e luglio ci possa essere una fase di ripresa, con la speranza che non solo la penisola e l’Italia, ma il mondo interno non si fermi più”, ha concluso.