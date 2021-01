Sorrento: intervista al Comandante Pasquale Buonarotti

Intervista al Comandante Pasquale Buonarotti di Luigi Russo.

Il Comandante Pasquale Buonarotti ha speso una vita sul mare, figlio di contadini, si diplomò Aspirante Capitano di L.C. presso il Nautico “Nino Bixio” di Piano nel 1969, ha percorso tutte le tappe di una carriera che lo ha portato al Comando. Oggi abita a Sorrento nei pressi del cimitero, una volta ritiratosi in pensione ha potuto coltivare la sua passione, scrivere la nostra storia e trasmetterla alle nuove generazioni, come lui stesso ha dichiarato, nell’intervista che gentilmente mi ha concesso. In questi giorni è apparsa la sua ultima fatica “Calcio e altri sport in Penisola Sorrentina” che sta suscitando molto interesse tra i lettori”.

Come è iniziata la tua attività letteraria.

Con il libro “Una vita controvento” che è la storia di uomini di mare, che pensavo fosse l’unico, ma il lavoro ebbe un ottimo successo e ricevette molti premi, questo mi invogliò a scrivere ancora.

Infatti a fine 2019, nella ricorrenza dei 50 anni dal diploma, incontrai i miei vecchi compagni di scuola, e scrissi un libro “Ricordi in libertà” dove racconto gli avvenimenti accaduti nel mondo, in Italia e in Penisola, dal 1949 al 1969, infine nell’ultimo capitolo, raccolsi le storie personali dei miei vecchi compagni.

In questi giorni su FB stai pubblicando ogni lunedì a puntate, sul gruppo facebook LA NOSTRA STORIA (foto storiche della Penisola Sorrentina e dintorni), la rubrica “Racconti di mare”, ce ne vuoi parlare.

Si tratta delle esperienze dei miei tanti anni trascorsi sulle navi, questi racconti saranno raccolti in un libro e dato alle stampe fra qualche settimana, il volume si intitolerà “Storie di mare e di banchina” e sarà costituito da 135 pagine.

Altri progetti.

In occasione della ricorrenza del terremoto in Irpinia, ho intenzione di scrivere quell’esperienza vissuta da noi in Penisola, e di un’altra chicca che non anticipo ma tratterà dello spiaggiamento della balena avvenuto in questi giorni.

Scrivi per passione, sostenendo un grosso impegno economico, cosa desidereresti restasse del tuo lavoro, quale messaggio ti farebbe piacere che i tuoi libri trasmettessero.

Qualcuno ha detto “Chi non conosce la storia commetterà sempre gli stessi errori”, pertanto siccome la storia si ripete ciclicamente, il mio lavoro può rappresentare una memoria scritta che aiuti ciascuno di noi, ma soprattutto le nuove generazioni a non ripetere gli stessi errori.