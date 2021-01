Sorrento, insegnante positiva: chiuse le classi dislocate della scuola Tasso. “Durante lo screening in corso oggi una docente già in servizio a via Marziale è risultata positiva – questo il testo del messaggio diffuso ieri sui gruppi WhatsApp dei genitori -. L’intero plesso verrà posto in quarantena fiduciaria fino ad esecuzione dei tamponi ivi comprese le sezioni di Scuola dell’infanzia. I docenti delle classi interessate sono pregati di avvisare le classi e trasmettere a scuola gli elenchi dei bambini effettivamente presenti la scorsa settimana. Le lezioni proseguiranno in dad”

Insomma, dopo la notizia diffusa nel pomeriggio di ieri, che vede un’insegnata risultata positiva la Covid-19, la decisione è stata quella di chiudere le classi dell’Istituto comprensivo di Sorrento dislocate presso il plesso della Torquato Tasso di via Marziale a partire dalla giornata di domani.

Si attende, intanto, una conferma anche da parte dell’Istituto comprensivo di Sorrento, dal quale non è arrivata ancora nessuna nota.