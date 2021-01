Sorrento, incontro tra associazioni sul tema ospedale per richiedere intervento di De Luca

Le criticità relative agli ospedali di Sorrento e Vico Equense sono sotto gli occhi di tutti e preoccupano non poco cittadini e società civile. La chiusura del pronto soccorso a Vico è stata solo uno degli episodi più recenti a cui è seguita la chiusura del reparto di rianimazione del nosocomio sorrentino. Ospedali di serie b in pratica, dove risulta molto difficile reperire personale medico disponibile al trasferimento mentre, secondo gli addetti ai lavori interni, tante sono le lacune dal punto di vista manageriale.

In vista di un prossimo incontro dei sindaci con il governatore De Luca, le associazioni del territorio hanno deciso di scendere in campo e far sentire la loro voce.

L’Unità pastorale di Sorrento, insieme all’associazione Diamo vita ai giorni e La Grande Onda, ha organizzato per mercoledì 13 gennaio alle ore 19 un incontro pubblico, riservato ai delegati delle varie associazioni operanti in penisola, per condividere e siglare un appello comune da consegnare al presidente della regione.

L’incontro si terrà al Teatro San Antonino e potrà partecipare un solo rappresentante per ogni associazione. È obbligatoria la prenotazione via whatsapp al n. 3471765271

I cittadini interessati potranno seguire l’evento in diretta sulla pagina Facebook della parrocchia Nostra Signora di Lourdes.