Sorrento: in bilico il maxi progetto per la funivia Eav-Sant’Agata

Sorrento. Oggi su Metropolis leggiamo che è in bilico il maxi progetto che interessa la funivia Eav-Sant’Agata. Il progetto non convince, per questo è in bilico nonostante dalla Regione Campania siano già arrivate da settimane garanzie sui finanziamenti e l’Acamir abbia affidato la progettazione. L’ipotesi di realizzare una funivia capace di collegare Sorrento e Sant’Agata inizia a perdere colpi. Si tratta di un vero e proprio rallentamento, dovuto in parte a dubbi anche di natura ambientale sollevati da una corrente dell’amministrazione del sindaco Massimo Coppola.

A coltivare perplessità è l’area a cui fa riferimento al presidente del consiglio comunale Luigi Di Prisco. Nel corso degli ultimi giorni, gli alleati di Coppola hanno espresso la volontà di effettuare una discovery sul progetto. E’ Di Prisco in prima persona ad avere dubbi sull’opera. Il discorso è semplice: la funivia avrebbe, per il presidente del consiglio comunale, un forte impatto sul paesaggio. E si discute anche dell’utilità di una funicolare che potrebbe nascere comunque “mozza”. Perché nel punto di partenza previsto, ovvero la stazione della Circumvesuviana, non vi sono per ora infrastrutture adeguate per accogliere un bel po’ di visitatori e turisti.

Una riflessione più ampia sarà fatta magari in primavera inoltrata quando probabilmente il progetto sarà messo nero su bianco e il Comune di Sorrento, in raccordo con la Regione Campania, dovrà decidere se proseguire o meno nella proposta che ha trovato già condivisione dall’amministrazione municipale di Massa Lubrense.