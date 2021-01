Sorrento, il sindaco nella diretta settimanale: “Ieri i vaccini presso la casa di riposo Sant’Antonio. Da domenica una nuova serie di appuntamenti con lo screening”.

“Come saprete ad oggi a Sorrento ci sono 76 positivi sul territorio comunale. Fortunatamente asintomatici o con sintomi di lieve entità. Oggi in particolare zero positivi e zero guariti. Non sono tantissimi, ma non sono pochi: eravamo riusciti ad abbassare la curva dei contagi ed a portare il totale dei contagiati intorno alle quaranta unità. I nostri sforzi degli ultimi mesi sono stati parzialmente vanificati da festività natalizie dove francamente ci si è lasciati andare un po’ troppo e quindi è opportuno un richiamo da parte mia alla prudenza. È il momento più difficile per la nostra comunità, è il momento in cui dobbiamo cercare di non far esplodere i numeri del contagio, di non far uscire dal controllo la situazione. Siamo al limite, sappiamo benissimo che le nostre strutture sanitarie sono al limite e questo dovrebbe indurci ad atteggiamenti più prudenti. Invece durante le vacanze di Natale ci si è lasciati un po’ andare. Io non sono qui per giudicare le condotte di nessuno, non sono un magistrato, non siamo in un tribunale, capirete da soli quello che è successo: lo dicono i numeri, lo dice la situazione generale. Fortunatamente i sintomi dei nostri concittadini non sono gravi, non ci sono persone che hanno dovuto ricorrere alle strutture sanitarie, ma ciononostante non dobbiamo abbassare la guardia. I prossimi giorni, le prossime settimane, saranno decisivi. Ripeto, siamo nel momento più difficile per la lotta al Covid”, ha esordito il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, nella diretta settimanale sulla sua pagina Facebook, per aggiornare i suoi concittadini sulla situazione in città.

“È attivo, ricordo, il numero della protezione civile per tutti i contagiati e parenti, che dovessero avere necessità di ogni tipo. Possono chiamare allo 0818074517. Così come è attivo il servizio di raccolta differenziata per i pazienti Covid che possono richiedere informazioni e tutto l’occorrente allo 0810773443 oppure chiamando al 3488885370. Buona notizia costituita dall‘esecuzione dei vaccini presso la casa di riposo Sant’Antonio eseguiti ieri e colgo l’occasione per ringraziare l’organizzazione, il consiglio d’amministrazione, tutti gli operatori della struttura che, adesso possiamo dirlo, è una delle poche case di riposo che non ha fatto segnare casi di focolai di contagio. Lo dico oggi perché ieri sono stati eseguiti la prima tranche di vaccini, perché poi dopo tre settimane ci saranno i richiami, e quindi possiamo salutare con un plauso il lavoro degli operatori”, ha continuato.

“Sapete che stiamo facendo lo screening di massa, operazione nella quale abbiamo investito tanto, risorse economiche e soprattutto sforzi organizzativi. Ad oggi abbiamo eseguito 2498 tamponi antigenici, di cui 39 hanno dato esito positivo. Dobbiamo anche dire che i numeri sono anche frutto del lavoro di prevenzione che stiamo facendo, avremmo potuto avere numeri più bassi se non avessimo fatto lo screening, ma a noi non interessa avere dei numeri formalmente più bassi, ci interessa scovare gli asintomatici, porli in isolamento ed evitare un ulteriore diffondersi del contagio. Non ci interessa nascondere la polvere sotto il tappeto, a noi interessa la salute dei nostri concittadini. Dall’analisi dei numeri, che spesso dicono la verità, si evince quello che è successo nell’evoluzione dell’ultimo mese. L’approssimarsi delle festività natalizie ha segnato un’accelerazione del contagio”.

“Dal prossimo 10 gennaio, da domenica prossima, cominceremo una nuova serie di appuntamenti della campagna di prevenzione. Il 10 in piazza Lauro dalle 9 alle 20 sarà possibile effettuare gratuitamente il tampone antigenico. L’11 gennaio saremo invece a Priora la mattina dalle 8 alle 13, il pomeriggio in piazza Lauro dalle 14 alle 20. Il 12 gennaio a Casarlano dalle 8 alle 13, in piazza Lauro dalle 14 alle 20. È possibile prenotare il tampone allo 800814853, numero attivo tutti i giorni a partire da oggi”.