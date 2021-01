Sorrento. Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola pronto ad aprire la scuola “Ci uniformiamo alle decisioni del Tar”, gli altri in silenzio Il Tar della Campania ha bocciato De Luca e da domani di dovrebbe essere il rientro a scuola degli studenti di tutte le classi della primaria di primo grado. I giudici hanno accolto il ricorso di alcuni gruppi di genitori che hanno impugnato l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca che consentiva la ripresa delle lezioni in presenza solo per le prime due classi delle elementari.

L’accoglimento del ricorso da parte del Tar, però, non significa che in tutti i Comuni della Campania i ragazzi torneranno alla didattica in presenza. È il caso, ad esempio, di Massa Lubrense dove la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado è stata decisa dal sindaco Lorenzo Balducelli con propria ordinanza alla luce dei contagi da Covid-19 registrati in alcuni plessi cittadini ed anche per l’aumento dei casi di positività riscontrati nel suo Comune.

Solo Sorrento ha comunicato a Positanonews l’apertura delle scuole. Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta e Vico Equense ancora non hanno fatto sapere nulla. Confusione totale, insomma.