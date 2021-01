Sorrento: il ricordo di Gaetano Milano per Cataldo Aprea

Sorrento piange la scomparsa di Cataldo Aprea. Il pensiero di Gaetano Milano.

Oggi il maledetto Covid-19 si prende un altro pezzo di storia di questa città, Cataldo Aprea, il fratello maggiore di Giovanni, Gaetano, Antonio, Anna e Lucia e insieme a loro erede della grande storia della marineria in Penisola Sorrentina. Per chi scrive un fratello maggiore, un uomo di poche parole, ma in grado di parlare con lo sguardo, con un gesto. Amatissimo, ricambiato, dai tanti nipoti, dietro i grandi cambiamenti imposti nell’evoluzione di fare le barche, rimaneva lui con il suo modo di fare, calmo, sereno, testimone di una tradizione che ancora caratterizza, fortunatamente, questo mestiere. A modo suo un punto di riferimento per una grande famiglia, ma anche per chi in qualche modo entrava in contatto con quel mondo. Da ultimo aveva trasferito nella famiglia nuova vitalità con la nascita di Giovanni e Francesco, i figli nati dall’unione con Giovanna, che da oggi diventeranno i figli di tutti i fratelli e le sorelle di Cataldo e di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e frequentarlo. Non riesco ad immaginare quando sarà il momento di fare i conti, il prezzo che ci sta chiedendo questa pandemia. Ora anche Cataldo, del quale serberemo sempre il ricordo positivo di un sorriso e la bonomìa, sempre pronti, qualunque fosse la realtà da affrontare.

Gaetano Milano