Sorrento, il Comune da oggi presente sull’app dei servizi pubblici Io

Sorrento. Ricevere notifiche e comunicazioni su Imu, Tari, mensa scolastica e trasporto scolastico, attraverso Io, l’applicazione della pubblica amministrazione. Da oggi anche il Comune di Sorrento comunica con cittadini ed imprese, utilizzando la piattaforma della app dei servizi pubblici, scaricabile gratuitamente sui propri smartphone dagli store Android e Apple.

L’obiettivo è quello di permettere di ricevere messaggi, avvisi e comunicazioni dall’ente locale sul proprio smartphone, grazie alle notifiche push o attraverso la posta elettronica. In più, è possibile restare aggiornati sulle scadenze, ed aggiungere un promemoria direttamente sul calendario personale. Con pagoPA, integrata nella app, si può inoltre procedere al pagamento, rapido e sicuro, di numerosi servizi delle pubbliche amministrazioni, locali e nazionali, usando diversi metodi di versamento e tenendo sempre a portata di mano lo storico di tutte le operazioni.

“Come amministrazione comunale invitiamo tutti i cittadini a scaricare l’applicazione sui propri dispositivi – interviene l’assessore all’Innovazione, Rosa Persico – Si tratta di uno strumento che offre la possibilità di usufruire in maniera semplificata dei tantissimi servizi già inseriti nella piattaforma, e in più di approfittare degli sconti già previsti per il 2021 dal decreto Rilancio, tra cui il 20% sulla Tari 2021, riservati tra l’altro agli utenti che provvederanno al pagamento tramite il circuito PagoPa per il tramite della app”.