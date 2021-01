Sorrento, Gaetano Milano: “Dove sistemare i resti della balena?”

Sorrento. Gaetano Milano, AD della Fondazione Sorrento, pubblicato una riflessione sulla sua pagina Facebook: «Tra un poco di tempo (poco meno di un anno) avremo il problema di dove “sistemare” la balena che è venuta a terminare i suoi giorni a Sorrento. Il totoluogo ideale già è partito, non è facile trovare una sistemazione idonea, sino ad ora ho sentito tante soluzioni tutte all’aperto o in luoghi a mio parere di difficile collocazione. Io avrei una suggestione: i cisternoni “alti” degli Spasiano sono costituiti da nove navate: ogni navata misura mt. 30 di lunghezza x mt. 6 di larghezza x mt. 8 di altezza: se ci va (non lo so dire) sarebbe l’occasione per puntare al loro definitivo recupero per creare, al loro interno, un museo del mare…. partendo dai resti della balena. Un museo del mare full time al centro della città, sperando che tutti sappiano dove sta l’ingresso».