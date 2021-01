Sorrento dopo la sconfitta col Portidi il ds Amodio “Partita incommentabile”

DI ALESSIO PETRALLA

A commentare il ko interno del Sorrento con il Portici è il ds Antonio Amodio: “La partita di domenica scorsa è incommentabile. Non ci sono alibi anche perché i nostri avversari hanno giocato con sette under. Non parlo delle nostre assenze: al Portici mancavano due pedine importanti. Siamo stati imbarazzanti sotto tutti i punti di vista. Penso che c’è qualcuno che ha perso l’umiltà: martedì avrò un confronto forte con i giocatori. Voglio capire se qualcuno vuole andare via: può farlo anche domani”.

LA SETTIMANA: “Bisogna iniziare a capire e analizzare gli errori tornando quelli che eravamo prima. Non so’ se qualcuno è appesantito o non sta al top della forma: la priorità è lavorare in silenzio e pedalare per tutto il resto del campionato. Se perdiamo l’umiltà avremo delle difficoltà: questa e il gruppo devono essere la nostra forza. Dopo il ko di domenica siamo tutti quanti in discussione”.

IL CONFRONTO: “Quello che dirò ai ragazzi resterà tra le quattro mura dello spogliatoio. Avrò un confronto forte con calciatori e staff tecnico”.

MERCATO: “Abbiamo preso Russo visto il problema di Cacace che se ha ciò che pensiamo ha finito la stagione. Dovremo operare soltanto in uscita”.