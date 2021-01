Sorrento, domani il via ai lavori in Piazza Lauro: si spera per una conclusione in due settimane. Sono passati meno di due anni dagli ultimi lavori di ripristino della pavimentazione di piazza Lauro, ma quest’ultima, a partire da domani, lunedì 11 gennaio 2021, verrà nuovamente chiusa per dare modo alla ditta di procedere con la sistemazione del basolato in pietra lavica.

Già a gennaio 2020 l’area venne chiusa per consentire gli interventi di sistemazione, ma ora, a distanza di un anno sono emerse ulteriori criticità.

Si spera in una conclusione degli interventi in due settimane. Il disagio è particolarmente sentito dai commercianti che, dopo essere costretti a restare chiusi a causa delle varie restrizioni per limitare il contagio da Coronavirus, adesso che finalmente si è giunti nella tanto agognata zona gialla dovranno affrontare questo ulteriore problema.

Ad eseguire i lavori sarà ancora la società Leuconide di Quarto che aveva eseguito il restyling di piazza Lauro e si è anche accollata gli interventi dello scorso anno. Già dodici mesi fa dal Comune facevano sapere che la ditta “ha ammesso le proprie responsabilità dichiarandosi disposta a farsi carico degli interventi di ripristino della sede stradale e delle altre parti che hanno mostrato segni di cedimento”. Evidentemente, però, qualcosa ancora non ha funzionato visto che bisogna di nuovo chiudere la zona per dare modo agli operai di eseguire i previsti interventi.