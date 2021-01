Sorrento: Corso Italia nel caos, no ai lavori notturni per i rumori e per i costi. I tempi dipendono dalla roccia

Sorrento. Corso Italia nel caos, no ai lavori notturni per i rumori e per i costi, questo dicono dagli ambienti amministrativi di Piazza Sant’Antonino. Molti chiedono, e anche Positanonews lo ha fatto, perchè non si fanno lavori notturni che comporterebbe un disagio minimo per il traffico, anzi pari a zero, visto che alle 18 chiudono le attività e poi per il lockdown da coronavirus Covid-19 c’è il coprifuoco, ma dal Elia Puglia responsabile dell’ufficio ci rispondono che ci sono delle problematiche per i lavori notturni.

I tempi per la fine dei lavori dipendono anche dalla roccia. Non dovrebbero esserci problemi per la tabella di marcia, ma si aspetta comunque di verificare se la consistenza della roccia è maggiore del previsto, cosa che potrebbe creare un allungamento dei tempi di consegna. Intanto per la circolazione in Penisola sorrentina fra Sorrento e Sant’Agnello ieri è stata una giornata da incubo, la polizia municipale a Marano fa svoltare tutti obbligatoriamente in Viale Nizza e i tempi di percorrenza negli orari di punta possono arrivare anche a un’ora .