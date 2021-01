SORRENTO. CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DELLA PROF MARIA ROSARIA BUONOCUNTO

SORRENTO. CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI MARIA ROSARIA BUONOCUNTO

Scompare un’altra storica docente del Liceo Salvemini. Maria Rosaria Esposito Buonocuto lascia un affettuoso ricordo in tantissime generazioni di studenti. Ha insegnato per anni Matematica al biennio.

Un connubio inscindibile nella vita con il marito Nicola Buonocunto, deceduto nel 2019. I funerali di Maria Rosaria Esposito, che lascia i figli Franco e Massimo, si terranno domani pomeriggio alle ore 16 nella Cattedrale di Sorrento. Il ricordo di Antonino Siniscalchi