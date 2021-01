Sorrento. Concerto del nuovo anno con l’orchestra sinfonica Claudio Abbado

Orchestra Sinfonica Claudio Abbado (O.S.S.C.A.) è una delle più importanti realtà musicali della Campania ed orchestre giovanili d’Italia. Di origine salernitana, è, nata nel 2016, dalla determinazione dell’imprenditore Giovanni Di Lisa, con l’intento di sviluppare il progetto artistico attraverso il binomio di entusiasmo ed energia permettendo ai giovani talenti del territorio di esprimersi, emergere ed affermarsi nel mondo attraverso la musica classica. Inoltre, con molteplici iniziative, intende rafforzare il ruolo di promotore di attività volte a favorire e sostenere la conservazione e la crescita del patrimonio artistico – musicale, attraverso borse di studio e politiche di attrazione per i giovani musicisti al fine di valorizzarne e qualificarne le competenze e favorire il collegamento tra formazione e lavoro. Composta da circa 60 giovani orchestrali, l’OSSCA (è questo il suo acronimo) ha già tenuto diversi ed importanti esibizioni in Italia ed all’estero, per prestigiosi festivals e palcoscenici, riscuotendo sempre unanimi consensi di pubblico e di critica. È stato il “Teatro delle Arti” di Salerno a far da battesimo alla prima ufficiale dell’orchestra, diretta dal M° Ivan Antonio, che per l’occasione ha eseguito la Sinfonia del Gugliemo Tell di Gioacchino Rossini e la Sinfonia n.5 in do min. op. 67 di Ludwig van Beethoven. Esibizione seguita da concerti al Duomo di Amalfi, Anfiteatro Romano di Avella, Villa Comunale di Taurano, Monteforte, Rotondi, Visciano ed a S. Paolina, (nell’ambito di progetti promossi dalla Regione Campania e Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro, dal titolo “La Grande Musica”). Per il XIX Festival “Concerti d’estate di Villa Guariglia in Tour” (con “La Traviata” di G. Verdi) e l’ Arena del Mare di Salerno (col “Barbiere di Siviglia” di G. Rossini). Entrambe le opere, firmate dalla regia di Riccardo Canessa, rientrano nel progetto “Io debutto” curato dall’Associazione Golden Benten Music. Degno di nota il concerto “Viva La Musica 2016” presso il Gärten der Welt di Berlino, con 6000 spettatori ed enorme successo di pubblico e di critica Oltre al M° Ivan Antonio, che è direttore artistico e musicale principale stabile, l’OSSCA è stata diretta dai noti maestri Georgios Balatsinos, Elio Orciuolo, Massimo Santaniello e Stefano Salvatori. Ha collaborato con artisti di indiscussa fama internazionale come Francesco Malapena, Raul Alonso, Antonella De Chiara, Francesca Bruni, Elisa Balbo, Luigi Cirillo, Aurelia Macovei e Gennaro Cardaropoli. La musica sinfonica (che è alla genesi della stessa Orchestra), la lirica, la musica leggera e quella contemporanea rappresentano per i musicisti dell’OSSCA quei territori dell’arte da dover esplorare per poi renderli vivi nota dopo nota in un susseguirsi di immagini che solo la musica d’insieme riesce a restituire. Il concerto del Nuovo Anno, del 6 gennaio 2021 rappresenta la prima esibizione in assoluto dell’OSSSCA, nella Citta di Sorrento.