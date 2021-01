Sorrento-Castellammare di Stabia. Come abbiamo già riportato, dalle prime ore del mattino di oggi è in corso un’operazione anti usura dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli coordinati dalla Procura di Torre Annunziata. Diverse persone sono state arrestate tra la Penisola Sorrentina e Castellammare di Stabia. A mettere in manette gli indagati, i militari della compagnia di Sorrento.

Sono contestualmente in corso sequestri patrimoniali di beni mobili e immobili, il tutto per diverse centinaia di migliaia di euro. Pubblichiamo il video di alcune fasi del blitz eseguito dai carabinieri alle prime luci dell’alba di oggi tra l’area Sorrentina e quella stabiese sorvolate anche dagli elicotteri dell’Arma che hanno monitorato la zona dall’alto ed i cui risultati saranno resi noti nelle prossime ore.