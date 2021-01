Sorrento Calcio, Scarano: “Domenica scorsa sfortunati, preparati al meglio per la prossima gara”.

Si è allenato con grande dedizione e concentrazione il Sorrento, dopo il ko interno con il Portici, in vista di una sfida delicatissima in casa del Picerno che il portiere Romeo Scarano presenta così: “Da martedì ci siamo allenati al meglio. Domenica scorsa siamo stati sfortunati: abbiamo capito che dobbiamo concentrarci di più e ci siamo preparati al meglio per la prossima gara”.

FORMAZIONE: “Non abbiamo squalificati. Siamo tutti arruolabili tranne Cacace alle prese con un problema al ginocchio”.

IL PICERNO: “Ci attende una gara difficile visto che sfideremo degli ottimi calciatori allenati da un bravo allenatore. Dovremo impegnarci ancora di più perchè senza dubbio sono tra le candidate per la promozione”.

LA GARA: “I lucani giocano con lo stesso modulo nostro. Siamo chiamati a pensare soltanto a noi cercando la vittoria che ci manca da un po’. Sicuramente il freddo e, probabilmente la neve, condizioneranno il normale svolgimento”.

LE INSIDIE: “I calciatori del Picerno sono tutti molto validi ma colui che mi ha impressionato di più è stato capitan Esposito. E’ un’atleta che crea parecchie insidie alle squadre avversarie”.

IL CAMPIONATO: “In questo gruppo H le squadre sono tutte ottime con molte che puntano ai play off e altrettante al primato. Nessuno, però, ha più di noi. Se siamo uniti possiamo fare un buon campionato e veleggiare stabilmente in alta classifica ma non deve mai mancarci l’umiltà e la grinta che ci hanno fatto conquistare molti punti finora”.

DI ALESSIO PETRALLA