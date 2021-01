Sorrento Calcio, Genny Russo dopo la sconfitta: “Risultato che non rispecchia pienamente la gara, ma ora dobbiamo guardare avanti”.

RUSSO: “Sono un difensore centrale: posso giocare come terzo di sinistra, da quinto o come centrale a due. I miei obiettivi sono in primis quelli della società e poi, perché no, togliermi qualche soddisfazione personale. Ho iniziato la stagione nel Fasano disputando otto gare e realizzando due gol. Spero di segnare anche in rossonero e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi”.