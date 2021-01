Sorrento Calcio, Fusco torna in rossonero

Torna in rossonero il difensore 21enne Francesco Fusco che, dopo cinque mesi in Lega Pro con il Monopoli, con solo 4 presenze tra campionato e Coppa Italia, ha risposto positivamente alla chiamata del DS Antonio Amodio. “Il Sorrento 1945 è lieto di comunicare il tesseramento di Francesco Fusco. Il difensore “under” classe 1999, dopo la parentesi con il Monopoli torna a casa. Già protagonista con i rossoneri di due ottime stagioni nel 2018/19 e nel 2019/20. Queste le sue prime dichiarazioni: “Ho avuto qualche difficoltà nella mia esperienza al Monopoli. Pur avendo avuto altre offerte non ho esitato ad accettare la chiamata del Sorrento sapendo di tornare tra persone serie e che mi vogliono bene. Sono convinto che potremo fare un’ottima stagione”. Anche il Monopoli, attraverso un comunicato, ha salutato il ragazzo augurandogli il meglio: “La S.S. Monopoli 1966 rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Francesco Fusco, che conclude così la sua esperienza in maglia biancoverde. Al difensore classe ’99, che con il nostro club ha collezionato 3 presenze, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”. Fusco, nato a Castellammare di Stabia, vanta nel suo curriculum anche una stagione nel Benevento e nell’Ercolanese.