Sorrento Calcio, divise all’asta per la beneficenza

La penisola piange la scomparsa di Roberto Fiorentino, morto a 42 anni a causa di un male incurabile. Roberto era un grande tifoso del Sorrento e a lui sarà dedicato il prossimo match contro il Cerignola. Le divise che indosseranno i rossoneri costieri, infatti, saranno messe all’asta per la beneficenza. “Il tuo sorriso, la tua gioia di vivere, il tuo spirito vincente e tutto l’orgoglio con cui indossavi i nostri colori vivranno sempre nel nostro cuore. CIAO ROBERTO! Il Sorrento 1945 abbraccia il dolore della famiglia Fiorentino e degli affetti più cari. RF78. Le divise con cui scenderemo in campo mercoledì a Cerignola saranno messe all’asta ed il ricavato andrà interamente in beneficenza all’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro”.