Sorrento Calcio, Amodio conferma: “Mancino e Costantino sono fuori dal progetto”

Domenica prossima il Sorrento sarà impegnato in casa del Picerno per cercare la vittoria che manca ormai da due mesi. In vista della sfida, però, il direttore sportivo dei rossoneri, Antonio Amodio, ha voluto calmare un po’ gli animi e fare chiarezza sulle voci che davano per fuori rosa i giocatori Nicola Mancino e Stefano Costantino. Un articolo su Metropolis, infatti, aveva anticipato questa notizia ma Mancino l’aveva poi smentita in un’intervista a Tutto Serie D. Il ds rossonero ha invece confermato la veridicità dell’articolo, specificando: “Posso confermare, come anticipato da voi (Metropolis), che ad oggi Costantino è fuori rosa. E’ arrivato un mese fa ed è stato anche impiegato nelle prime due gare dopo il suo arrivo. Dopo queste due gare ha chiesto un confronto al tecnico Fusco e dopo questo summit sono state prese delle decisioni. Non solo è stato escluso per scelte tecniche, ma anche disciplinari. Un calciatore della sua esperienza non mi aspettavo si comportasse in questo modo dopo 2 gare”. – Poi su Mancino – “Premetto che anche in questo caso avete scritto il vero (Metropolis). Con Mancino sono stato chiaro. Lui ha avuto un problema fisico, che ha risolto, ma gli ho fatto presente che non faceva più parte del progetto tecnico. In questo caso la scelta è dettata da un’analisi di mercato. Però ci tengo a dire una cosa: sul mercato, purtroppo, si devono fare sempre delle scelte. Soprattutto per una società come la nostra che deve fare attenzione al budget. Al di là di tutto parliamo di due calciatori che sono stati sempre dei professionisti e troveremo una soluzione sul mercato”.