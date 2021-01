Sorrento, auguri a Biagio e Marida per la nascita della piccola Irene

Sorrento. Grande felicità in casa Valcaccia per l’arrivo della piccola Irene. Un raggio di luce che va a rendere ancora più bello l’amore tra papà Biagio e mamma Marida. Irene è nata il 12 gennaio presso la Clinica Stabia di Castellammare di Stabia, incantando tutti con la sua tenera bellezza. La redazione di Positanonews augura tantissima felicità a Biagio e Marida per questa nuova avventura da genitori e manda un bacino alla principessina Irene. Benvenuta tra noi.