Sorrento : ancora chiusa Via Capo, aprirà domani pomeriggio

Sorrento ( Napoli ) . Anche oggi non è stata riaperta la strada che collega a Massa Lubrense, via Capo resta chiusa al transito. I rocciatori hanno sospeso le attività e rinviato a domani la conclusione dei lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa che costeggia la carreggiata della strada che collega Sorrento a Massa Lubrense ed a Sant’Agata sui due Golfi.

L’arteria è stata chiusa dopo che è stato lanciato l’allarme per la presenza di un grosso masso in bilico a circa 40 metri di altezza dalla sottostante via Capo, nel tratto tra l’hotel Capodimonte ed il rivolo Neffola.

I rocciatori sono entrati in azione ma il tempo a disposizione non è bastato per completare l’intervento ancora una volta per le condizioni meteo ed allora tutto rinviato a domani e strada ancora chiusa oltre che ad auto, bus e moto, anche ai pedoni.

Nonostante l’allerta meteo in Campania si spera che domani si possa transitare normalmente dalle 16, ma consigliamo di non accavallarsi tutti nello stesso orario, questa è una strada molto trafficata in Penisola Sorrentina.

Il rischio comunque rimane in molti tratti e , inoltre, anche Via Partenope è pericolosa per la circolazione, un vero e proprio campo di guerra, anche se qui l’amministrazione Balducelli ha la colpa di non sollecitare la Provincia ad intervenire.

Foto Peppe Coppola Photo 105 sempre presente e attento a informare tutti, Grazie