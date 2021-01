Sorrento: 61 mila euro di buoni alimentari per gli aiuti Covid. Da lunedì la distribuzione

Sorrento (Napoli). 61 mila euro di buoni alimentari per gli aiuti Covid da lunedì la distribuzione. La Città del Tasso in aiuto delle famiglie in difficoltà, la pandemia da Coronavirus Covid-19 ha portato anche enormi disagi economici in Penisola sorrentina e così l’amministrazione guidata da Massimo Coppola si è organizzata, finita l’attribuzione dei buoni spesa ieri sera, da lunedì ci sarà la distribuzione.

AVVISO DISPONIBILE SUL SITO DEL COMUNE

Era stato reso disponibile sul sito web del Comune di Sorrento l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di assegnazione dei buoni spesa per l’acquisto dei generi alimentari o prodotti di prima necessità, spendibili presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati, il cui elenco sarà disponibile sempre sulle pagine del portale istituzionale.

REQUISITI PER LA DISTRIBUZIONE

Requisiti per l’accesso al contributo la residenza nel Comune di Sorrento; il possesso di un Isee corrente o ordinario non superiore a 15mila euro; la perdita/riduzione di reddito da lavoro dipendente o assimilati, cassa integrazione e partite iva. Tutte le informazioni, la modulistica e le modalità di presentazione delle domande, il cui termine era fissato entro le ore 12 dell’8 gennaio 2021, sono disponibili all’indirizzo www.comune.sorrento.na.it

INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DISPOSTI DALL’AMMINISTRAZIONE COPPOLA

“Si tratta di interventi di solidarietà alimentare, a favore di famiglie che hanno subito disagi economici in questo periodo di grave emergenza sanitaria – ha spiegato il sindaco, Massimo Coppola – I richiedenti sono stati inseriti in una specifica graduatoria e i buoni spesa saranno consegnati a domicilio dai servizi sociali comunali, con l’ausilio della Protezione civile, al fine di evitare assembramenti e garantire la riservatezza dei richiedenti”

E’ probabile che vi saranno anche altre tranche di buoni alimentari se le difficoltà permangono.