Covid a Sorrento: 3 contagiati e 2 guariti.

L’Unità di crisi comunale di Sorrento ha reso noto il consueto aggiornamento sulla diffusione del coronavirus, che registra oggi tre cittadini contagiati e due guariti. Il numero di positivi sale così a 129.

In Campania, invece, l’odierno bollettino ordinario dell’Unità di Crisi della Regione registra 976 positivi del giorno (di cui 149 casi identificati da test antigenici rapidi); di questi 786 sono asintomatici e 41 presentano sintomi della malattia (sintomatici ed asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare). Il totale dei positivi è pari a 215.752 (di cui 855 antigenici). Sono 11.441 i tamponi del giorno (di cui 2.082 antigenici) per un totale di 2.351.357 (di cui 15.518 antigenici). Sono 25 le persone decedute (9 nelle ultime 48 ore e 16 decedute in precedenza ma registrate ieri) ed il totale dei decessi sale a quota 3.643. Sono 791 i guariti che fanno salire il totale delle guarigioni a 148.876.