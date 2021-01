Sorrento . 13 nuovi positivi, grazie ai test della MSC trovati 118 contagiati , ma è un dato confortante. Ecco perchè

Sorrento ( Napoli ) Sono 13 i nuovi positivi per il coronavirus Covid- 19 al tampone, il consuntivo di oggi sul fronte coronavirus nel Comune di Sorrento, diffuso dall’Unità di crisi su dati dell’Asl Napoli 3 Sud e della Regione Campania. Per quanto riguarda il dato relativo allo screening dei test antigenici donati dalla Msc Foundation risulta che, su un totale di 6467 effettuati da dicembre ad oggi, sono stati individuati finora 118 positivi.

Un dato che è confortante , nel senso che individuare i contagiati significa contenere la diffusione della pandemia , per cui non deve impressionare l’aumento dei positivi, significa semplicemente che si stanno individuando e così a breve si dovrebbe ridurre la presenza del virus sul territorio che, altrimenti, non individuando i contagiati, sarebbe stato molto maggiore.

Pensate a tutti questi contagiati inconsapevoli moltiplicati magari per dieci cosa poteva significare sul territorio, il modello è la Corea del Sud, o la vicina Cetara, dopo aver fatto i tamponi al sessanta per cento della popolazione Cetara è stato l’unico paese della Costiera amalfitana a contagi zero, mentre alcuni paesei hanno avuto contagi paurosi dopo Natale.

In base al report odierno dei tecnici del Comune vediamo che l’età media degli attuali contagiati è al momento pari a 49,06 anni.

Negli ultimi sette giorni sono 184 i test praticati dai sanitari del dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3-Sud. I nuovi casi sono 57, mentre si contano allo stesso tempo anche 18 guarigioni. Su questo numero di tamponi la percentuale dei positivi è pari al 43,18%.

Rispetto al momento in cui è iniziata la rilevazione dei casi da parte dell’Unità di crisi comunale, vale a dire il 28 ottobre dello scorso anno, sono 1.960 i test eseguiti in totale (21 quelli che risultano dal report di oggi) su cittadini di Sorrento con 376 contagi e 228 guariti.