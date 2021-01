SITA, trasporti scolastici : da febbraio potenziate corse in Costiera amalfitana e sorrentina – ORARI

SITA, trasporti scolastici : da febbraio potenziate corse in Costiera amalfitana e Penisola sorrentina A partire dalla giornata di domani, lunedì 1 febbraio, saranno in vigore i nuovi orari della linea Sita Sud Trasporti.

Vista la riapertura degli Istituti Superiori, l’orario è stato arricchito delle linee Scolastiche (S).

Coperta dunque la costa d’ Amalfi , quella di Sorrento , Agerola e i monti lattari fra le province di Salerno e Napoli in Campania.

Ricordiamo che in tutta la Penisola Sorrentina le scuole medie superiori non apriranno fino a marzo e che i trasporti pubblici della SITA saranno rinforzati da società private.

Ecco gli orari Sita in vigore da domani 1 febbraio:

SITA-Amalfi-Agerola-Feb-21

SITA-Costiera-Amalfitana-Feb-21

SITA-Penisola-Sorrentina-Feb-21

La SITA è stata dunque pronta ad affrontare le corse scolastiche in Costiera Amalfitana con i privati. Abbiamo sentito alcuni funzionari della Sita a proposito dell’organizzazione del trasporto scolastico in vista della presta riapertura delle scuole di ogni grado. Si tratta, infatti, della principale preoccupazione dei genitori.

In questo momento, si sta facendo una pianificazione con il possibile ausilio di società private per coprire le esigenze di località della Costiera Amalfitana in difficoltà, come Ravello, Minori, Maiori ed Agerola, in modo tale da collegarli con i licei, ad Amalfi aprirà dopo domani 2 febbraio

Lo stesso varrà per Positano e Praiano, per la Penisola Sorrentina a Sorrento, Meta e Sant’Agnello, Massa Lubrense, Vico Equense, ma qui i sindaci hanno deciso di aprire solo dal primo marzo.

Come sappiamo, le scuole sono ben organizzate e sicure per affrontare le misure del contenimento del Coronavirus Covid – 19 , ma il punto debole è il trasporto, ed è su questo che pare che anche la Regione Campania si sia finalmente attivata.

Positanonews darà maggiori informazioni e dettagli , mandate tutte le segnalazioni a info@positanonews.it 3381830438