Significato e interpretazione delle carte napoletane… Cosa nascondono?

Le carte napoletane sono un mazzo di carte regionale (carte da briscola) formato da 40 carte, chiamate anche lame, utilizzate in cartomanzia per predire il futuro. Ogni carta ha un significato univoco ma le interpretazioni variano poiché è il cartomante di assegnare a ciascuna carta il relativo significato sulla base del tema trattato e della domanda fatta alle carte (amore, lavoro, soldi, ecc).

I cartomanti inoltre sono soliti interpretare le carte in modo diverso in base a come queste vengono estratte dal mazzo, il significato delle carte infatti varie di molto se vengono estratte diritte o rovesciate. In generale quelle di coppe e bastoni sono considerate come carte positive, mentre quelle di spade e denari come carte negative. Le carte del seme di coppie e la donna, il cavaliere e il re di denari rappresentano spesso persone di carnagione chiara e capelli biondi e spade e bastoni per le persone di pelle e capelli scuri.

Qui di seguito un breve riassunto circa i significati più importanti dei 4 semi del mazzo delle carte napoletane.

Coppe: fanno spesso riferimento a temi di amore, i sentimenti del consultante, il compagno di vita. Amanti, figli, famiglia, relazioni personali in generale. Rappresentano i segni d’acqua come Cancro, Pesci e Scorpione.

Bastoni: fanno riferimento alle questioni del lavoro, il movimento, l’energia e l’azione. Anche i viaggi sono rappresentati anche da questo seme. Rappresentano i segni di Fuoco come Sagittario, Leone e Ariete.

Spade: fanno riferimento agli aspetti legati alla salute fisica e mentale del consultante. Sono sempre qualcosa di negativo e di solito si riferiscono ad antipatie, incidenti e malattie. Rappresentano i segni d’aria come Gemelli, Bilancia e Acquario.

Denari: fanno riferimento alle questioni economiche legate al consultante, ai beni materiali, a debiti, eredità, investimenti. Rappresentano i segni di terra come Toro, Vergine e Capricorno

Qui sotto riportiamo i significati delle carte napoletane in cartomanzia con accenni, seme per seme, ai significati più importanti delle carte.

Seme Bastoni:

Asso: Successo, risposta positiva ala domanda fatta alle carte.

Due: Dubbi, scontro di personalità e di volontà.

Tre: Sincerità, momento positivo, unione.

Quattro: Il simbolo della chiusura, prestare attenzione.

Cinque: Denaro, eredità, ricchezza.

Sei: Armonia nell’ambiente familiare e serenità in amore.

Sette: Fine della litigiosità, accordi vantaggiosi in arrivo.

Donna: Simbolo della fertilità.

Cavaliere: Rappresenta un amico sincero o familiare devoto.

Re: IL capo di tutto, uomo pieno di saggezza e colto.

Seme di Denari:

Asso: Rappresenta il massimo della felicità.

Due: Prosperità e fortuna negli affari.

Tre: Miglioramenti in arrivo.

Quattro: Forte attrazione fisica.

Cinque: Evoluzioni positive nel breve termine in amore e lavoro.

Sei: Si consiglia prudenza, rimandare ogni decisione.

Sette: Fortuna in arrivo, soldi e prosperità.

Donna: Serenità e solitudine voluta, sicurezza economica.

Cavaliere: Carte che induce serenità, sicurezza, spensieratezza.

Re: Generosità, uomo non libero e vizioso.

Seme di Spade:

Asso: Sofferenza in arrivo, pettegolezzi e dispiaceri in vista.

Due: Incontri poco sereni, separazione in vista.

Tre: Invidia, litigiosità, falsità.

Quattro: Malattia e morte.

Cinque: Nemici, invidia, ostacoli.

Sei: Nemici, umiliazioni e dispiaceri.

Sette: Figli ribelli, guai in vista, mancanza di dialogo.

Donna: Cattiveria, perfidia, pettegolezzi.

Cavaliere: Persona falsa, insicura, fonte di litigiosità.

Re: Uomo autorevole che giudica e punisce.

Seme di Coppe:

Asso: Famiglia, festa, sincerità.

Due: Amore ricambiato, sentimenti benevoli.

Tre: Maternità, fertilità, fidanzamento.

Quattro: Armonia in amore e nel lavoro.

Cinque: Eredità in arrivo, nuove amicizie e nuove relazioni.

Sei: Nostalgia, errori passati e voglia di ripararli.

Sette: Felicità in amore e amicizia, riunioni importanti in vista.

Donna: Innamoramenti, felicità in amore e nel lavoro.

Cavaliere: Novità positive in arrivo, liete sorprese.

Re: Sincerità in amore, vincita al gioco.