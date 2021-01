Serie A Sampdoria batte Udinese 2-1 nell’anticipo del sabato sera della 18esima giornata di campionato

Ritorno al successo per la Sampdoria che in rimonta ritrova i tre punti dopo la sconfitta con lo Spezia nell’ultimo turno. All’Udinese , a secco di vittorie dal 12 dicembre, non è bastato passare in vantaggio con De Paul, il migliore dei bianconeri, per ritrovare il successo.

Candreva su rigore e Torregrossa, all’esordio, hanno ribaltato il risultato regalando i tre punti a Ranieri artefice del successo con i suoi cambi. Più Udinese che Sampdoria nel primo tempo con i portieri alla fine veri protagonisti. Gara dai ritmi alti con continui cambi di fronte.

I GOL

Sampdoria Udinese 2-1 All’81 Torregrossa di testa porta i padroni di casa in vantaggio

Sampdoria Udinese 1-1 – Al 67′ pareggia per i blucerchiati Candreva con un irriverente cucchiaio su calcio di rigore

Sampdoria Udinese 0-1 Al 56′ Rodrigo De Paul porta in vantaggio gli ospiti

