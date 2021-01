Scuola: ritorno in ordine sparso. La mappa delle ripartenze Per le superiori il governo indica la data dell’11 gennaio

Riaprono il 7 gennaio, dopo la pausa natalizia, gli istituti per 5 milioni di studenti dell’infanzia, delle elementari e delle medie ma sulla scuola imperversa ancora la battaglia, e a casa – dove sono già da settimane con la didattica a distanza – rimangono i ragazzi delle scuole superiori. Il governo, nel Cdm terminato nella notte, ha spostato la data del loro rientro in presenza (prevista alla vigilia di Natale per il 7 gennaio), all’11 gennaio perchè nel fine settimana si aspettano i monitoraggi rispetto agli indici regionali.