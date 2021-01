Scuola nel caos . Costiera Amalfitana, sindaci incerti dopo il Tar. Solo Positano ha le idee chiare “Apriamo”. Positanonews, giornale online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, sta chiedendo ai sindaci della Costa d’ Amalfi cosa faranno dopo che il Tar Napoli ha bocciato l’ordinanza della Regione Campania, che rinviava l’apertura delle scuole elementari previste per domani, e le medie e superiori per il 25, ma solo da Positano sono giunte risposte chiare, in primis la dirigente scolastica prof.ssa Stefania Astarita, che ha allertato tutti i professori, poi il sindaco Giuseppe Guida “Certo che è complicato trovarsi dalla sera alla mattina ad aprire la scuola, ma ci siamo organizzati con la collaborazione di tutti, e in piena sintonia con la scuola. I trasporti scolastici sono pronti, le scuole lo sono dall’inizio , oltre all’emergenza Covid noi sindaci dobbiamo affrontare le ordinanze che si sovrappongono e si contraddicono, come ho già detto sarebbe preferibile farci lavorare con idee e disposizioni chiare e univoche. Siamo prontissimi, ma aspettiamo eventualmente ancora un’ordinanza da De Luca“. Scuola perfettamente organizzata quella di Positano, a seguirla l’assessore Nino Di Leva che già abbiamo sentito “Noi stiamo seguendo puntualmente tutte le disposizioni, ci ritroviamo con continue variazioni, ma siamo pronti a partire“. Solo il sindaco di Minori Andrea Reale ci ha risposto “Seguiremo l’ordinanza regionale, apriremo lunedì“. Al momento solo a Positano hanno dimostrato di avere le idee chiare per domani, sia dirigente scolastica che sindaco si sono detti pronti ad aprire, nessun altro dirigente o sindaco finora ha comunicato in tal senso. Aspettiamo ovviamente De Luca che ci ha abituato a continue sorprese.