Sci: super Marta Bassino, vince gigante Kranjska Gora.

L’azzurra Marta Bassino ha vinto lo slalom gigante di cdm di Kranjska Gora in 2.11.90. Per la piemontese di 24anni è la quarta vittoria in carriera, la terza stagionale.

E’ leader della classifica di gigante. Seconda la francese Tessa Worley in 2.12.70 e terza la svizzera Michelle Gisin in 2.13.36.

Per l’Italia ci sono poi Federica Brignone 5/a in 2.14.00 e subito davanti a Mikaela Shiffrin, Sofia Goggia 15/a in 2.16.00 ed Elena Curtoni 16/a in 2.16.47.

“E’ stata una gara tostissima, era difficile trovare buone sensazioni su una pista molto impegnativa e ghiacciata e dove era facile sciare male. Ho fatto tantissima fatica, però ho tenuto duro dalla prima alla ultima porta, sciando tecnicamente il meglio possibile”. Marta Bassino esulta per il successo a Kranjska Gora, che ha regalato all’Italia la vittoria n.96 in cdm. “Per me – ha aggiunto la campionessa azzurra – è la terza vittoria stagionale su tre piste abbastanza diverse dal punto di vista tecnico. Quel che mi rende felice è il fatto di avere inflitto così tanto distacco alle mie avversarie su un tracciato che temevo particolarmente. Vincere con queste condizioni è fantastico. Adesso l’importante è rimanere concentrata sul gigante di domenica”.

Fonte ANSA