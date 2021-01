Scala: screening lunedì 11 gennaio per il ritorno a scuola

Scala. In vista della graduale ripresa della didattica in presenza in programma per il prossimo Lunedì 11 Gennaio 2021, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno organizzare uno screening scolastico, tramite Test Antigenico rapido, per gli alunni, relativi genitori, personale Ata e docenti che si terrà Venerdì 8 Gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.30 presso l’USCA Costa d’Amalfi al Porto di Maiori in modalità “drive in”.

“Per un rientro a scuola in sicurezza chiediamo la partecipazione di tutti gli alunni della Scuola dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto Scolastico di Scala”, ha commentato il Sindaco Luigi Mansi.