Scala, sabato 30 lo screening “Scuola Sicura” per la scuola media.

Il Sindaco di Scala, in Costiera Amalfitana, Luigi Mansi, ha comunicato che sabato 30 gennaio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’ USCA Costa d’ Amalfi al Porto di Maiori, si effettueranno i tamponi per gli alunni della Scuola Media di Scala e relativo nucleo familiare, al Personale Docente e non Docente.

Non è necessaria la prenotazione.

Si auspica la partecipazione di tutti dell’ ottica della prevenzione dal contagio Covid-19 e per garantire un rientro ed una sicura permanenza a scuola.