Scala, sabato 30 giornata dedicata alla donazione del sangue.

” DONA SANGUE PER CHI DONA LA VITA ”

Il Comune di Scala in collaborazione con l’ AVIS SALERNO promuove una giornata di donazione del sangue in programma per il prossimo sabato 30 gennaio dalle ore 8.00 alle ore 10.30 in Piazza Municipio.

Per garantire il rispetto delle norme anti contagio Covid-19 è obbligatorio effettuare la prenotazione chiamando al n. 335 6574781.