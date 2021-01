Scala, mercoledì 27 prevista interruzione elettrica. L’Enel comunica che mercoledì 27 gennaio 2021, a partire dalle ore 9.30 e fino alle ore 16.30, in alcune zone del Comune di Scala, in Costiera Amalfitana, la distribuzione di corrente elettrica verrà interrotta per consentire l’effettuazione di lavori sugli impianti. Di seguito le aree interessate:

Durante i lavori l’erogazione elettrica potrebbe momentaneamente essere riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori e/o prendere altri rischi.