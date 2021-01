Scala in lutto per la scomparsa di Don Bonaventura Guerra: “Tu sei sacerdote in eterno”. Come è vissuto al servizio della comunità in silenzio ed umiltà, così è tornato alla casa del Padre ricongiungendosi con i suoi cari Don Bonaventura Guerra.

Ne danno la comunicazione alla Comunità le sorelle, il fratello, i cognati, i cari nipoti, pronipoti e tutti i parenti, ai quali la redazione di Positanonews si stringe in questo triste momento e porge le sue più sentite condoglianze.

Il rito esequiale si svolgerà domani, domenica 24 gennaio 2021, alle ore 16.00, nel Duomo di Scala.