Scala in lutto per la scomparsa della signora Giuseppina Gambardella, positiva al Covid, le condoglianze dell’amministrazione comunale. Riportiamo di seguito quanto scritto dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Scala, in Costiera Amalfitana:

Apprendiamo con dolore la notizia della morte della signora Giuseppina Gambardella, risultata positiva al Covid-19 nei giorni scorsi.