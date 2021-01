Scala, il dott. Basilio Cretella positivo al Covid-19. Iniziato il tracciamento dei contatti

Il Comune di Scala, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Ci è appena giunta comunicazione che il dott. Basilio Cretella è risultato positivo al Covid-19. Il dott. Cretella era già in quarantena dalla serata di mercoledì 27 gennaio, in quanto era entrato in contatto con un suo assistito risultato poi positivo.

Si sta già provvedendo al tracciamento dei contatti, a tal proposito si chiede di segnalare al Sindaco, chiamando al n. 338 6151732 chi è entrato in contatto con il dott. Cretella nel solo pomeriggio di mercoledì 27 gennaio u.s. Si comunica altresì che i familiari del dottore, si sono sottoposti a tampone che ha dato esito negativo, ma rispetteranno comunque la quarantena fiduciaria”.