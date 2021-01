Scala. Il capogruppo di opposizione Antonio Ferrigno positivo al Covid

Scala, Costiera Amalfitana. Dalla Città più antica della Costa d’Amalfi ancora un caso di coronavirus Covid-19, dal capogruppo di opposizione, ex candidato sindaco, Antonio Ferrigno, il post su facebook. Grande responsabilità ed un esempio da imitare. In bocca al lupo da Positanonews e prendi per i capelli il Virus

È arrivato anche a casa mia ma non si molla mai!

Sono risultato positivo al Covid-19 al tampone effettuato il 9 gennaio.

Voglio però rassicurare tutti che sono in isolamento fiduciario dal 31 dicembre ed in quarantena dal 4 gennaio!

Ps. Stiamo bene!

💪💪💪