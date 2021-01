Scala, i funerali di Don Bonaventura Guerra in diretta sulla pagina Facebook del Comune

Scala, alle 16.00 di oggi nel Duomo di San Lorenzo l’ultimo saluto a Don Bonaventura Guerra scomparso nella giornata di ieri. Il Sindaco e l’ Amministrazione Comunale, comunicano che “d’ intesa con la Famiglia e con il Parroco, Padre Vincenzo Loiodice, alla luce delle restrizioni imposte dalle norme anti contagio Covid-19 che limitano la presenza, e per chi, anche da lontano non potrà essere presente in Duomo per partecipare al rito funebre del nostro Don Bonaventura, comunica che a partire dalle ore 16.00, sulla pagina Facebook del Comune (https://www.facebook.com/comunediscala) sarà trasmessa in diretta la Santa Messa esequiale. Un gesto che ci darà la possibilità, anche da lontano e con il cuore, di condividere ed accompagnare Don Bonaventura nel suo viaggio alla Casa del Padre. Si ringrazia GiassiVideo per la disponibilità e la collaborazione”.