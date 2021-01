Scala ed Atrani, auguri a Gino Amendola e Mafalda Apicella per le loro nozze d’oro

Atrani. Il Parroco ed i Componenti del Gruppo del Santuario Santa Maria del Bando, con un post sulla sua pagina Facebook, formula gli auguri a Gino Amendola e Mafalda Apicella per le loro nozze d’oro: “Gino Amendola e Mafalda Apicella, oggi sposi, 3 gennaio 2021, festeggiano, virtualmente, 50 anni di matrimonio; nozze d’oro dunque per questa coppia che vive tra Scala ed Atrani, circondata dall’affetto dei figli, della nuora, del genero, dei nipoti e da quello di quanti li conoscono. Una vita dedicata alla famiglia, al lavoro e all’arte del dedicarsi agli altri, non ultima l’attiva collaborazione nella cura del Santuario di Santa Maria del Bando, che vede il maestro Gino dedito alle opere presepiali e alla cura degli allestimenti attinenti le diverse cerimonie religiose e la moglie, che se pur non presente fisicamente, si adopera attivamente per la realizzazione di abiti sacri e paramenti per gli altari. Felice connubio di operosità e devozione a cui Auguriamo di bissare questo 50°, sempre accompagnati da Serenità e Salute, guidati dallo sguardo amorevole della Madonna di Santa Maria del Bando”.

La Redazione di Positanonews si unisce al coro di auguri per Gino e Mafalda affinché il loro amore sia sempre bello e forte come il primo giorno insieme.