Scala è Covid-free. Guarito anche l’ultimo cittadino positivo

Scala. Il Comune della costiera amalfitana da oggi è Covid-Free. Viene, infatti, comunicata la guarigione dell’ultimo cittadino che risultava ancora positivo al Covid-19. Dopo tre mesi Scala registra zero contagi e zero positivi. Un bellissimo risultato dopo un periodo di preoccupazione per la cittadinanza.

Il Comune, però, ricorda che ora più che mai è fondamentale continuare ad assumere comportamenti di rigoroso rispetto di tutte le norme anti contagio.