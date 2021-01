Saturimetri: solo 18 farmacie aderenti sul territorio di Napoli

Campania. In riferimento alla campagna Misuriamo 2, si precisa che le farmacie aderenti sull’intero territorio di Napoli e provincia sono soltanto 18, individuate cercando di coprire equamente le diverse zone dell’area metropolitana di Napoli, isole comprese. Dette farmacie parteciperanno alla seconda fase del progetto che – si badi – non consiste affatto nel “regalare” saturimetri, ma in una presa in carico del paziente con patologie respiratorie, che sarà coadiuvato e supportato ad un corretto monitoraggio della propria saturazione di ossigeno ed i cui dati saranno inseriti in un apposito portale.

Sono, dunque, da ritenersi imprecise le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa, la cui parzialità rispetto all’intero progetto (la cui prima fase è peraltro iniziata già a dicembre), ha fatto erroneamente ritenere che in tutte le farmacie verranno “regalati” saturimetri.